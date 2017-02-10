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Arslan’dan Başkan Asya’ya Veda Ziyareti

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Arslan’dan Başkan Asya’ya Veda Ziyareti
Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu.

Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Milli Eğitim Bakanlığı müşavirliğinde görevlendirilmek üzere Ankara'ya atanan İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, "Cevdet hocamızın görev süresi içinde kendisi ile uygum içinde çalıştığımızdan dolayı mutluyuz. Hiçbir zaman kendisi ile siyasetçi bürokrat ilişkisi içinde olmadık. Aksine kardeşlik hukuku çerçevesinde kendisi ile çalıştık. Aynı dünyanın insanı olma hasebiyle ayrı düşünmedik. Makam mevkilerin bizim inancımıza göre fani olduğunu biliyoruz. Hocamızın gönüllerimizde yer edindiğini özellikle belirtmek isterim. Bundan sonraki hayatında ailesi ile birlikte muvaffak olmasını diliyorum. Kendisini daha güzel yerlerde görmeyi umut ediyoruz. Rabbim kendisini umduklarından nail korktuklarından emin eylesin. Kardeşlik hukukumuz yaşadığımız müddetçe devam edecektir. Yeni görevinde başarılar diler, kendisini Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Arslan da, yaklaşık 3 yıl Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirterek, "Bu süre içerisinde belediye başkanımızın hep nezaketini, insanlığını gördük. Her yönü ile mükemmel bir başkanla çalıştık. Başkanımızın eğitime bakış açısı ve bizlere desteği her zaman olmuştur. Başkanımız Muş için bir şanstır. Muş'un projelerle bilgi evleri ve parklarla anılmasındaki emeği takdire şayandır. Bu şehirde ilk defa imar planları, altyapılar ve kapsamlı projeler yapılıyor. Bunlar şehrin gelişmeye ve kalkınmaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Kendisine başarılar diliyorum. Daha iyi hizmetler sunacağına inanıyorum. İnşallah projeleri tamamlandığında Muş şehircilik alanında iyi bir seviyeye gelecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, ziyaret anısına Arslan'a bir fincan takımı hediye ederek kendisini uğurladı.

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