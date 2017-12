Artan Dövize Karşı Yerli Üretim Uyarısı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Mesut İşsever, dövizdeki artışın firmaları ve enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini...

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Mesut İşsever, dövizdeki artışın firmaları ve enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Dövizdeki dalgalanmaya karşı yerli üretimi artırmalı" dedi.

Doların son dönemdeki rekor yükselişi ve Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren GÜNSİFED Başkanı Mesut İşsever, yatırımcıları döviz kurundaki dalgalanmalar konusunda uyardı. Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Mesut İşsever,'Türkiye ekonomisi ağırlıklı olarak ithalat üzerinedir. İthalat ürünleri ağrılıklı olarak döviz kuru üzerinden yapıldığı için piyasalardaki ani dalgalanmalar sanayicimizi, firmalarımızı olumsuz etkileyebiliyor'dedi.

"Dövizdeki artış enflasyonu etkiliyor"

Kurdaki yükselmenin, üreticileri "ithal ürün ve döviz borçlanması" konusunda sıkıntıya soktuğunu bu nedenle üreticilerin bunlara yönelik tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan İşsever, Merkez Bankası'nın piyasalara müdahalesine ek olarak döviz borçlanmasını azaltacak yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'de üretimde ithal malzeme çokluğunun ülke ekonomisine döviz borçlanması olarak yansıdığını söyleyen İşsever, "İthal ürünlerin yerini Türkiye'de üretilen yerli ürünler, eş değer ürünler almalı,eş değer ürün üretmesek dövizdeki kur artışı kırılgan ekonomimizi olumsuz etkileyecek" diye konuştu. Döviz artışı konusunda uyarılarda bulunan İşsever konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Dövizdeki artışı fırsata çevirmenin tek yolu ithal ürünlere karşı yerli ve milli üretimi güçlendirmek.Bizim ithalat bağımlılığından kurtulmamız lazım. İthalat sorununu çözmediğimiz takdirde dövizdeki her dalgalanma bize enflasyon farkı olarak geri dönecek. Hükümetin yerli üretim konusundaki çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. İthalat sorununu çözmek için çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü tarafından yapılan çalışmada ithal ürünlerin yerine geçebilecek ve yerli üretimin mümkün olduğu 978 ürün tespit edildi. Bu sayının çok yakın bir zamanda 2 bin 600'e kadar çıkması bekleniyor. Sağlık alanında ilaç, elektronik, makine ve teçhizat, gıda ve motorlu kara taşıması gibi ithal ağırlıklı ürünlerin Türkiye'de yerli imkanlarla üretilmesi için hükümetten ciddi destekler var. Bizim artık global pazarlarda dolaşan daha çok "Made In Turkey" logolu ürünler üretmeye ihtiyacımız var. Döviz dalgalanmaları karşısında yerli üretim arttırmalı, gün geçtikçe artan borçlanmalara karşı yerli para birimi TL ile iş yapılmalı. İhracat, sanayi, tarım sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların TL cinsinden yaptıkları her işlem Türk ekonomisine artı bir değer katacak. Ticarette, üretimde ve projelerde dövizden vazgeçilip TL'ye geçiş yapılmalı. Böylece dövizden kaynaklı oluşabilecek ekonomik sarsıntılar azaltılabilir."