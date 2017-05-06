Artan Yemekler Hayvan Barınağına

Düzce Kültür Fen ve Anadolu Lisesinin başlatmış olduğu "Duyarlı olalım, olduralım" kampanyası çerçevesinde artan yemekler Düzce Belediyesi hayvan barınağı...

Düzce Kültür Fen ve Anadolu Lisesinin başlatmış olduğu "Duyarlı olalım, olduralım" kampanyası çerçevesinde artan yemekler Düzce Belediyesi hayvan barınağı misafirlerine gönderiliyor.

Kültür Fen Lisesi Müdürü Hülya Katanalp Biroğul ve 12. Sınıf öğrencisi Rumeysa Aslan'ın önderliğinden başlatılan Duyarlı olalım olduralım kampanyası ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde eğitim kurumlarında artan yemekler Düzce Belediyesi hayvan barınağında kalan misafirleri sevindirdi. Kampanya ile sevimli patiler sevgiyle karınlarını doyurmuş oldu.