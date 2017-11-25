Artık haykırıyoruz şiddeti durdurun

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil serviste iki doktorun hasta yakınları tarafından darp edildiği öne sürüldü. Samsun Tabip Odası Başkanı Erkan, "Artık haykırıyoruz önlem alın "dedi.

Samsun'da Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil serviste silahla yaralama vakasına bakan biri bayan iki doktorun, hasta yakınları tarafından darp edildiği ve harekete uğradığı öne sürüldü. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, " Silahla yaralama vakasına bakan iki doktor arkadaşımız hasta yakınları tarafından darp edildi, sözlü hakarete uğradı. Sağlıkta şiddeti kınıyoruz, artık hayrıyoruz önlem alın "dedi.

Erkan, " Her gün yaşanan olaylarla artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlığı yönetenlerin şiddete karşılık çözüm arayışları yerine günü geçiştirme çabaları bizleri kahretmektedir. Bunda sağlığı yönetenlerin sorumluluğu da büyüktür. Artık sorumluluğu olanların ortaya çıkıp siyasi kaygılarını bir kenara bırakıp gereken önlemleri alması kaçınılmaz hal almıştır "diye konuştu.

GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM

Sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda yasal düzenlemeye katkı vermeleri için Samsun milletvekillerine mektup yazdığını ancak geri dönüş olmadığını belirten Erkan şöyle devam etti, " Biz Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası olarak şiddete yönelik sesimizi olabildiğince duyurmaya çalışıyoruz ve sağlıkta şiddetin önlenmesi adına idareyle birlikte her türlü çalışmaya hazırız, yeter ki içten ve gerçekçi bir yaklaşım sunulsun. Daha yeni Samsun Milletvekillerine yazdığımız mektup ortadadır. Samsun'da iki hekim arkadaşımız görevi sırasında öldürüldü. Halen günü geçiştirmeye yönelik önlemler alınıyor. Kalıcı çözüm üretmiyorlar. Böyle giderlerse vatandaşlar hekim bulamayacaklar." Zekeriya FIRAT