Artık Özel Güvenlik Kameraları Da Devlete Çalışacak

Mevcut kameralar ile entegre olarak çalışabilen görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri ile bölge ve sınırlarda insan ve araç tespiti, geçişlerde...

Mevcut kameralar ile entegre olarak çalışabilen görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri ile bölge ve sınırlarda insan ve araç tespiti, geçişlerde ise yüz tanıma ve kimlik doğrulama yapan Eyedius ile özel güvenlik kameraları devlet için çalışabilecek.

Mevcut teknolojik çözümlerin ya da insan kontrollü sistemlerin yetersiz kaldığı noktalarda yapay zeka ve ileri görüntü işleme teknolojileriyle çözüm sunan Eyedius projesi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang | Start-Up Challenge 2017'de toplam 1,39 milyon TL yatırım alarak birinci oldu. Proje, mevcut kameralar ile entegre olarak çalışabilirken, görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri ile bölge ve sınırlarda insan ve araç tespiti, geçişlerde ise yüz tanıma ve kimlik doğrulama yapacak. Proje ile polis tarafından aranan kişiler yüz tanıma teknolojisi ile yakalanması çok daha kolaylaşacağı bildiriliyor.

Yeni nesil güvenlik teknolojilerinin sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de öneminin arttığına dikkat çeken StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, "Yüz tanıma ve kimlik doğrulama gibi güvenlik odaklı teknolojiler günümüzde son derece kritik hâle geldi. Projenin yerli bir girişim olarak geliştirdiği inovasyonun, küresel rakipleri geride bırakarak ülkemizin gurur kaynağı olacağına inancımız tam" diye konuştu.

Projenin Kurucu Ortağı Gökhan Tuna, "Geliştirdiğimiz teknoloji sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında kolaylıkla uygulanabilir. Üstelik yüz tanımlama ve kimlik doğrulama için son kullanıcıların hiçbir zahmete girmesi gerekmiyor. Eyedius'un ezber bozan teknolojisinin İTÜ Big Bang sahnesinde böylesi önemli ödüllere layık görülmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; mevcut teknolojik çözümlerin ya da insan kontrollü sistemlerin yetersiz kaldığı noktalarda yapay zeka ve ileri görüntü işleme teknolojileriyle çözüm sunan Eyedius her çeşit kamera ile çalışabilmekte ve kullanıcılar tarafından belirlenen senaryolar için uyarılar verebilmekte. Projenin kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla seçilen bölgelerde, sınır duvarına tırmanan kişiden havuzda tek başına yüzen çocuk tespitine; insan yoğunluk analizinden yasaklı bölge kontrolüne kadar bir çok güvenlik önlemi sağlayabiliyor.

Eyedius teknolojisinin kullanıldığı bir alana giriş yapmak isteyen kişinin kimliği yüz tanıma teknolojisiyle doğrulanabiliyor. Örneğin bir site sakininin "Çocuğum eve giriş/çıkış yaptığında bana haber verilsin" şeklinde sisteme komut tanımlayabiliyor. Güvenlik kameralarını kullanabilmesi sayesinde görüntüleme işlemi için giriş yapan kişinin herhangi bir tanıma kutusuna yaklaşmasına gerek kalmıyor. 2018 yılı itibarıyle yenilenmiş ürününü Türkiye güvenlik pazarına yaymayı hedefleyen proje, yıl sonunda ölçeklenebilir yapısıyla küresel pazarda da yer edinmeyi planlıyor.