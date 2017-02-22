“Artık yakamızdan düş Mersin”

Son yıllarda Mersin İdmanyurdu ile gerek Süper Lig’de gerekse TFF 1’nci Lig’de oynanan tüm maçlar olaylı geçiyor. Mersin ekibi, gerek saha içi gerekse saha dışı kendi lehine gelişen olaylarda Samsunspor’un büyük zararlar görmesine neden oldu.



MERSİNLİ HOCA AĞABEYİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Samsunspor’un, Mersin İdmanyurdu ile başı hep dertte. Son yıllar iki takım arasında oynanan maçlar neredeyse hiç olaysız geçmiyor. Sürekli Samsunspor’un ceza yemesine ve mağdur olmasına neden olan olaylar hep Mersin ekibinin lehine gelişiyor. Eylül 2010 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında Mersin ekibi Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, 42’nci dakikada tel örgülerden atlayıp saha içine giren ağabeyi tarafından 5 bıçak darbesiyle yaralandı.

SAMSUNSPOR’A SAHA KAPAMA CEZASI

Yaşanan bu olayın ardından maç tatil edildi. Bir süre sonra da kaldığı 42’nci dakikadan itibaren yeniden başladı. Bu maç 1-1 ile sonuçlandı. Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yeşilova’nın ağabeyi tarafından bıçaklanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Samsunspor’a, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili talimat hükümlerine aykırı eylemi nedeniyle 1 maç saha kapama cezası verildi.

OLAYLI 5-4’LÜK MAÇ

Bir başka olaylı Mersin İdmanyurdu maçı ise 30 Kasım 2013’te Mersin’de oynandı. Samsunspor’un deplasmanda ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında hakem faktörü ve Mersinli oyuncuların saha içindeki tahrikleri ön plana çıktı. Samsunspor’un 10 kişi tamamladığı maçı Mersin İdmanyurdu 5-4 kazandı.

PLAY-OFF FİNALİ

Belki de en büyük mağduriyeti Samsunspor 18 Mayıs 2014’de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yaşadı. Samsunspor’un 9 Mayıs 2014’de evinde oynadığı Ankaraspor maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5’nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maç sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

FEDERASYONDAN BİR İLK

Bu cezayı Türkiye Futbol Federasyonu, dünyada başka bir benzeri olmamış bir şekilde Samsunspor’a uyguladı. Kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilen Samsunspor’u, Fenerbançe Stadı’nda oynanan Play-Off finalinde Mersin İdmanyurdu önünde uygulayan Futbol Federasyonu, emsali görülmemiş bir karara imza attı. Stada giren Samsunspor taraftarı, polis zoruyla tribünden dışarı çıkarıldı. Sadece Samsunsporlu kadın ve çocuk taraftarların izlediği maçı Kırmızı-Beyazlılar 2-0 kaybederek Süper Ligin kapısından döndü. Bu maçta Mersin İdmanyurdu taraftarı, Samsunsporlu kadın ve çocuklara, ağır hakaret ve küfürler yağdırarak büyük tepki gördü.

SON MERSİN MAÇI

Son olarak yine Mersin İdmanyurdu ile oynanan maçta hem rakip takım hem hakem faktörü Kırmızı-Beyazlılara pahalıya mal oldu. Geçen 17 Şubat Cuma günü oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında, hakem Tolga Özkalfa’nın dışardaki pozisyonu içeride gösterip penaltı kararı vermesi ve Samsunsporlu N’Diaye’yi 18’nci dakikada haksız bir şekilde kırmızı kartla oyun dışına göndermesi ile başlayan ardından Mersinli Sinan Kaloğlu’nun ağır tahriklerine kapılan Samsunspor, bu maçta da hem iki puan kaybetti hem de ligde kalma yolunda ağır bir darbe aldı.