Artova’da Belediye İşçilerine Yüzde 17 Zam

Artova Belediyesinde yapılan toplu sözleşme ile belediye işçilerine yüzde 17 zam yapıldığı bildirildi.

Artova Belediyesinde yapılan toplu sözleşme ile belediye işçilerine yüzde 17 zam yapıldığı bildirildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde Belediye Başkanı Lütfü Yalçın ile Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir'in katılımı ile düzenlenen programda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkanlık makamında yapılan imza töreninde açıklamalarda bulunan Hizmet- İş Sendikası Başkanı Demir, sözleşme ile birlikte işçilerin yüzde 17 zam aldıklarını aynı zammın sosyal haklara da yansıyacağını söyledi. Demir, "Belediye bünyesinde çalışan kadrolu işçi arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırdık. Bu konuda emeği geçen, kısıtlı belediye imkanlarına rağmen işçilerinin alın teri ve emeğini yerde bırakmayan Sayın Başkanımız Lütfü Yalçın beye huzurunuzda çok teşekkür ederim" dedi.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet -İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Aytekin, Ayhan Sezerol ve İbrahim Çuhacı da katıldı.