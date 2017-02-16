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Artukbey Kahve’nin Lansmanı Göz Kamaştırdı

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Artukbey Kahve’nin Lansmanı Göz Kamaştırdı
Medeniyetlerin buluştuğu, kadim şehir Mardin'in tek ulusal markası Artukbey Kahve'nin lansmanı, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Medeniyetlerin buluştuğu, kadim şehir Mardin'in tek ulusal markası Artukbey Kahve'nin lansmanı, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin yanı sıra, manken Yaşar Alptekin ve Süheyl-Behzat Uygur kardeşlerin de tiyatro gösterisi ile katılım sağladığı lansman renkli görüntülere sahne oldu. Süheyl-Behzat Uygur kardeşlerin, Marko Paşa adlı tiyatro oyunlarının sahnelendiği gecenin sunuculuğunu Dolphin Ajans Genel Koordinatörü Sibel Yavuz yaptı.

Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm lansmanın açılışında yaptığı konuşmada, "Tiyatro çok önemli bir etkinlik. Sadece benim değil; şehrimizin diğer iş adamlarının da bu tür etkinliklere katkıda bulunmalarını diliyorum. Sizin için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Artukbey markası, önce Mardin'e sonra tüm Türkiye'ye hediyem olsun" dedi.

Artukbey ödüllendirdi

Gecenin sonunda plaket töreni düzenlendi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Süheyl-Behzat Uygur ve Yaşar Alptekin'e teşekkür plaketleri takdim edildi. Markanın reklamcısı; Sibel Yavuz ve grafik tasarımcısı Merve Bubekoğlu da, başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. 3 bin davetlinin katıldığı lansman katılımcılardan tam not aldı.

Artukbey Kahve

1910 yılından beri faaliyette olan Artukbey Kahve, son beş yıl içerisinde hızlı bir markalaşma süreci içerisine girmiş ve bayilikler veremeye başlamıştır. Kuruyemiş, lokum, kahve gibi 300 çeşit ürün üretimi ile Türkiye'de toplamda 37 şubesi bulunmaktadır. Markalaşma yolunda, emin adımlarla ilerleyen bir aile şirketidir.

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