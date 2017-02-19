Artvin Cerattepe İçin Horona Durdu

Artvin'de maden karşıtları, geçtiğimiz yıl yaşanan olayların birinci yıl dönümünde "Cerattepe için horona dur" diyerek olayların başladığı yerde...

Artvin'de maden karşıtları, geçtiğimiz yıl yaşanan olayların birinci yıl dönümünde "Cerattepe için horona dur" diyerek olayların başladığı yerde büyük bir horon halkası oluşturdu.

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkaracak şirketinin 16 Şubat 2016 tarihinde, asker ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gelişi Artvin halkının tepkisine neden olmuş, halkı sokağa dökmüştü. Atmaca mevkisinde yolu trafiğe kapatan vatandaşlara asker ve polis müdahale etmiş ve olaylar yaşanmıştı. Olayların üzerinden bir yıl geçmesinin ardından oluşturulan Artvin Gençlik Platformu mensubu yüzlerce kişi, olayların başladığı Atmaca mevkisine çıkarak basın açıklaması yapıp horon halkası oluşturdu. Artvin Valiliği tarafından, 6. kez geçtiğimiz hafta ilan edilen eylem yasağından dolayı çok sayıda çevik kuvvet ekibi hazır bekledi.

Üzerinde, "Yürüyelim ki ayaklarını denk alsınlar, anlasınlar ki burada Artvinliler var" ifadelerinin yer aldığı pankartın ardında toplanan grup basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Aydan Yerlikaya tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bugün Artvin'in 25 yıllık mücadelesinin dönüm noktası olan 16 Şubat 2016 günü ve sonrasında yaşadıklarımızın üzerinden bir yıl geçti ve şirket saldırılarına devam etmektedir. Canımız pahasına sahip çıktık Cerattepe'ye. Etten kemikten ibaret, sahipsiz ve korumasız bir güç ne kadar direnebildiyse, bizler ancak o kadar direndik. Direndik ve kazandık. Ne iş bahaneniz ne ülke ekonomisine katkısı ne de yer altı zenginliklerinin yer üstüne çıkarılması gibi süslü söylemlerin hiçbirine kanmıyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması esnasında "Direne direne kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şeklinde slogan atıldı.

Artvin Gençlik Platformuna destek vermek için programa katılan, Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, "Bir yıldır Artvin'de tedirginlik var, hukuksal süreç bitmeden şirket yukarıda ön hazırlık çalışmaları yapıyor. Bugün de gençlerimizin burada bir horon etkinliği oldu. Bizlerde onlara destek için buradayız bundan sonrada mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.

Basın açıklamasını tamamlayan grup tulum, akordeon ve davul eşliğinde büyük bir halka oluşturarak doyasıya horon oynadı.