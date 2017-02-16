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Artvin Valiliğinden ‘Eylem İzni’ Açıklaması

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Artvin Valiliğinden ‘Eylem İzni’ Açıklaması
Artvin Valiliği, il genelinde yapılacak eylemlerin, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 1 ay süreyle...

Artvin Valiliği, il genelinde yapılacak eylemlerin, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 1 ay süreyle Valilik ve Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığını açıkladı.

Artvin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Artvin ili genelinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17.nci maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bila tarih ve sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun Ek-1. Maddesi kapsamında açık alanlarda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılmasını bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 16/02/2017 tarihinden geçerli 1 ay süreyle il merkezinde İl Valiliğinden ilçelerde ise Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır" denildi.

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