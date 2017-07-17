Artvin’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Sona Erdi

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbeti 2'inci gününde devam etti.

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi nöbeti 2'inci gününde devam etti.

Halit Paşa Meydanı'nda toplanan Artvinliler mehter takımı eşliğinde Artvin Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Artvin Milli İrade Meydanı'nda tutulan "Demokrasi Nöbetine" Artvin Valisi Ömer Doğanay, Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, önce saygı duruşunda bulunurken ardından da İstiklal Marşı'nı okudu. Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımının gösterisi ile başlayan Demokrasi Nöbeti Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde dualarla devam etti. Demokrasi Nöbeti esnasındaki "Biz Biriz" isimli gösteri alanı dolduranların beğenisini topladı.

Kahramanlık şiirlerinin okunmasının ardından semazen gösterileriyle devam eden etkinlikte meydana kurulan dev ekranlardan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Zaferinin görüntüleri izlettirildi. Artvin Valisi Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları Türk milletinin unutmayacağını ve unutturmayacaklarını söyledi.