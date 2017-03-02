Artvin’de ’Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı’ Düzenlendi

Artvin'de, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı ve Artı İstihdam" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Artvin'de, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı ve Artı İstihdam" konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcı Ertuğrul Örnek, Artvin Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Cevdet Ertürk, Artvin SGK İl Müdürü Kahraman Derece, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurtul Özel ile esnaf ve işverenler katıldı.

Vali Ömer Doğanay, yaptığı konuşmada, kısa vadede amaçlarının mevcut 18 bin 550 kişi olan istihdamı, 20 bine çıkarmak olduğunu belirterek programın uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarına ve işverenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Artvin Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Cevdet Ertürk de kentte işsiz sayısını azaltmak için çaba sarf ettiklerini ifade ederek "İş ve meslek danışmanlarıyla işverenleri ziyaret ederek işverenlerden 2 bin civarında talep aldık. Biz bu taleplerin bin 400'üne yakını karşıladık ama 600'ünü karşılayamadık. İstihdamın önündeki en önemli sorun mesleksizlik yani nitelikli eleman eksikliği, bir diğeri de iş beğenmeme" diye konuştu.

Toplantıda, esnaf ve işverenlerin programla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

İş adamları ve işverenler ise, üzerlerine düşen taahhüttü yerine getireceklerini ve artı istihdama her türlü desteği vereceklerini ifade etti.