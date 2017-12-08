Artvin’de Eğitime Kar Engeli

ARTVİN (İHA) – Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime ara verildi.

ARTVİN (İHA) – Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime ara verildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken şehir merkezinde ise 20 santimetreyi buldu.

Artvin'de akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin'de gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüten Belediye ekipleri ana yolları ve ara arterleri açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eğitime Kar Engeli

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime 8 Aralık Cuma günü tam gün ara verilirken, Artvin merkez ve Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.