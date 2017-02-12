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Artvin’de Halk Oyunları Yarışması

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Artvin’de Halk Oyunları Yarışması
Artvin'de bugün düzenlenen halk oyunları yarışmaları büyük beğeni topladı.

Artvin'de bugün düzenlenen halk oyunları yarışmaları büyük beğeni topladı.

Artvin Kapalı Spor Salonu'nda 20 okulun katılımı ile düzenlenen programın açılış bölümünde konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, "Bende sizin gibi ilk okulda başladım halk oyunlarına. Daha sonra oyuncu oldum, öğretmen oldum, hakemlik yaptım şimdide halk oyunları federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Halk oyunları insanları bir araya getiren bir kültüre sahip. Herkese tavsiye edeceğim bir etkinliktir. Artvin halk oyunlarını ülkemizde oldukça iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Diğer illere yarışlara gittiğimizde Artvin oyunları sergileyen ekiplerle karşılaşıyoruz. Buda bizi oldukça mutlu ediyor. Oyunculara hakem arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ise yaptığı konuşmada "Eskiden büyük yatırımlar için harcadığımız parayı Şimdi Spor Tesisleri'nin İhtilaçları için kullanıyoruz. Üç beş sene öncesine kadar büyük yatırımlar için harcadığımız parayı, artık spor tesislerimizin elektrik, su ve yakıt gibi ihtiyaçlarına kullanıyoruz. Aylık 100 bin liradan fazla tek bir tesisimize yakıt ihtiyacımız için para harcıyoruz. Allaha şükür imkan var tesislerimiz doluyor. Bu gördüğünüz yaşlı salon yeni salonun yapılmasını bekliyor. Allah izin verirse tertemiz gül gibi daha büyük kapasitede daha iyi şartlarda bir salon göreceğiz. Bu salon haftada 100 saatin üzerinde dolum oranıyla rekor kırıyor diye bilirim. Gece saat 11.00, 12.00'a kadar dolu olduğunu göre sizlerde görüyorsunuz. Hemen yan taraftaki gençlik merkezi bitmek üzere ihalesi yapıldı. O bittiği zaman Artvin'de sosyal kültürel etkinliklerin merkezi olabilecek kadar büyüklükte ve o vasıfları taşıyan bir yer olacak. İçinde stüdyo olacak, mesela halk oyuncu arkadaşların müziklerini hazırlamak için orada hazırlayabilecekler" şeklinde konuştu.

Programın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca Halk Oyunu Eğitmenlerine emeklerinden dolayı protokol tarafından plaket takdim edildi.

Artvin’de Halk Oyunları Yarışması

Artvin’de Halk Oyunları Yarışması

Artvin’de Halk Oyunları Yarışması

Artvin’de Halk Oyunları Yarışması

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