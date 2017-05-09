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Artvin’de Kiraz Hasadı Başladı

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Artvin’de Kiraz Hasadı Başladı
Artvin'de sezonun ilk kiraz hasadı başladı. Yörenin ilk kirazları 15 TL'den alıcı bulurken, kirazın talebi karşılamadığından fiyatların yüksek olduğu...

Artvin'de sezonun ilk kiraz hasadı başladı. Yörenin ilk kirazları 15 TL'den alıcı bulurken, kirazın talebi karşılamadığından fiyatların yüksek olduğu belirtildi.

Artvin merkeze bağlı Seyitler köyünde yaşayan Mustafa Altıntaş, sadece kiraz yetiştirmekle kalmayıp kirazı aynı zamanda il genelindeki pazarlarda satıyor. Dalından 15 Türk Lirası'na sattığı kirazların organik olduğunu ve büyük ilgi gördüğünü dile getiren Altıntaş "Dedemden atamdan kalan kiraz bahçesinde üretimi sürdürüyoruz. Yerli Artvin'e özgü bir çeşit, buranın has kirazı. İçerisinde kurt yok, doğal tam organik kiraz. Kirazın toplaması biraz zahmetli ama satışı kolay. Kirazlarımız bu yılın ilk ürünü. Kilosu 15 TL'den alıcı buluyor. Fazla bir üretim olmadığı için fiyatı şuan için 15 TL ama ileriye doğru fiyatı düşecektir" ifadelerini kullandı.

Artvin’de Kiraz Hasadı Başladı

Artvin’de Kiraz Hasadı Başladı

Artvin’de Kiraz Hasadı Başladı

Artvin’de Kiraz Hasadı Başladı

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