Artvin’de Korkutan Yangın

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyü Çavliyent mezrasında çayırlık alanda ve ormana sıçrayan yangın yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol...

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyü Çavliyent mezrasında çayırlık alanda ve ormana sıçrayan yangın yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yanıklı köyü Çavliyent mezrasında saat 13.30 sıralarında henüz belli olmayan nedenle çayırlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle alanda bulunan mereğe sıçrayarak dakikalar içinde büyüdü. Çevresinde bulunan 5 merek ve Göksel Düzcan'a ait ahşap vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken yangın çam ormanlarına sıçradı.

Olay yerine en yakın Şavşat Tepebaşı Orman Şefliği ekipleri, yangına ilk müdahale yangın söndürme aracı, 2 arasöz ve çok sayıda personelle müdahale ederek jandarma ekipleri ve köy haklıda söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarında etkilisiyle sarp ve engebeli arazide hızla büyüyen yangın yaklaşık 10 saat süren zorlu müdahalenin ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı.

3 dönüm örtü 2 dönüm ormanlık alanın küle döndüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.