Artvin’de Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

3 saat aralıksız şekilde yağan yağmur nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı, Kapisre deresinin taşması sonucu bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde rögarların tıkanması sonucu, dükkanını su basan Arhavi esnafı dükkanındaki suyu kovalar ve süpürgelerle tahliye etmeye çalıştı. Arhavi Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, Yağışın aralıklarla devam ettiği Arhavi'de vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.