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Artvin’de Sigarayı Bırakanlara Başarı Belgesi Verildi

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Artvin’de Sigarayı Bırakanlara Başarı Belgesi Verildi
Artvin'de "Sigarayı at, hayatı tat" projesi kapsamında sigara bırakma polikliniklerine başvurarak kendi iradeleri ile sigarayı bırakanlara başarı belgesi...

Artvin'de "Sigarayı at, hayatı tat" projesi kapsamında sigara bırakma polikliniklerine başvurarak kendi iradeleri ile sigarayı bırakanlara başarı belgesi verildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Hopa Devlet Hastanesi "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilk olarak programa katılan vatandaşlara Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve Karbon monoksit ölçümü yapıldı. Sonrasında yapılan seminerde konuşan Hopa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferit Alaybeyoğlu, sigaranın zararları konusunda bilgiler vererek, her bir sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğunu ve bunların yüzde 50'sinin doğrudan kansere sebep olduğunun ispatlandığını söyledi. Hopa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Karadoğan ise, "Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran hastalarımıza özveri ile çalışarak sigarayı bırakma konusunda destek oluyoruz ve bakanlığımızın prosedürü gereği ücretsiz ilaç dağıtımı yaparak takibini yapmaktayız" dedi. Programın son bölümünde ise bir yıl boyunca Sigara Bırakma Polikliniğine başvurarak, kendi iradeleri ile sigarayı bırakan vatandaşlara teşekkür belgeleri ve çiçek takdimi yapılarak toplu fotoğraf çektirildi.

Artvin’de Sigarayı Bırakanlara Başarı Belgesi Verildi

Artvin’de Sigarayı Bırakanlara Başarı Belgesi Verildi

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