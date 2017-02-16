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Artvin’de Thk’nın 92. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

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Artvin’de Thk’nın 92. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 92. yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 92. yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Türk Hava Kurumunun 92. yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakan THK Artvin Şubesi Başkanı Erkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti. Kurumun faaliyetleri hakkında Vali Doğanay'a bilgiler veren Öztürk, 16 Şubat 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu'nun bu yıl 92. kuruluş yıldönümünü kutladığını belirterek, "Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak, askeri, sivil, sportif ve turistlik havacılığın gelişmesi amacıyla kurulan Türk Hava Kurumu kurulduğu günden bugüne büyük başarılara imza atmıştır. Artvin Şubemize kayıtlı 65 üyemiz var. Başta öğrencilerimize, gençlerimize ve vatandaşlarımıza Türk Hava Kurumunu sevdirmek ve tanıtmak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Model uçak, paraşüt, yamaç paraşütü, yer kanat ve planör gibi çeşitli kurslar açıyoruz. Bütün kurslarımız ücretsizdir" dedi.

Vali Doğanay ise, Türk Hava Kurumu'nun 92. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Artvin’de Thk’nın 92. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Artvin’de Thk’nın 92. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

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