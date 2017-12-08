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Artvin’de Ulaşıma Kar Engeli

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Artvin’de Ulaşıma Kar Engeli
ARTVİN (İHA) – Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ARTVİN (İHA) – Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji'nin yaptığı kar yağışı uyarıları Artvin'de dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayarak şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde ise 45, Şavşat'da 56, Yusufeli'nde 25, Borçka'da 2 ve Murgul'da 4 olmak üzere toplam 151 köy yolu yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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