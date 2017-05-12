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Artvin’de Vakıflar Haftası Etkinlikleri

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Artvin’de Vakıflar Haftası Etkinlikleri
Artvin'de Vakıflar Haftası kapsamında Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de restore edilen vakıf eserlerinin restorasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarının...

Artvin'de Vakıflar Haftası kapsamında Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de restore edilen vakıf eserlerinin restorasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Bu yıl 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla kutlanan Vakıflar Haftası kapsamında Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü Artvin'de Cami Meydanında fotoğraf sergisi açarak, Cuma namazı çıkışında vatandaşlara kavurma ikramında bulundu.

Basın mensuplarına program kapsamında bilgi veren Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası "Vakıf Haftası" olarak kutlandığını ifade ederek, "Bu yıl vakıflar haftasının 34'üncüsünü idrak ediyoruz. Temamız "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs'. Bu hafta kapsamında vakıf ruhu ve vakıf medeniyeti ile ilgili farkındalık yaratılması için çalışmalarımız var" dedi.

Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin olmak üzere 5 ilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çalık, "Her ilde değişik faaliyetler düzenledik. Doyurucu bir haftaydı. Bu etkinliğimizin 5'incisinide Artvin'de yapmayı uygun gördük. İlk etapta vakıf sahiplerinin ruhu için kavurma, tatlı ayran ikramımız oldu. Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde yaptığımız vakıf eserlerimizin restorasyonunu anlatan resim sergimizi açtık. Sosyal sorumluluk kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Devam eden bir çok proje var

Artvin'de devam eden ve tamamlanan bir çok projelerinin olduğunu sözlerine ekleyen Çalık, "Yurt genelinde olduğu gibi Artvin'de de rutin olarak yaptığımız kuru gıda dağıtımımız var. Muhtaç vatandaşlarımıza verdiğimiz maaşlar var. Artvin'de restorasyonu devam eden işlerimiz var. Şavşat'ta Çamlıca Mahallesi Camimizin restorasyonu bitmek üzere. Yaklaşık 600 bin liralık bir bedelle restore ediyoruz. Ardanuç'ta Konaklı Mahallesi Camimizde 700 bin liralık bir bütçe ile restore ediliyor. Artvin Merkez'de Çayağzı Mahallesi Salih Bey Camisi onarımda ve 1 milyon liralık bir bütçeye sahip. Onarım sonrasında Artvin'de gelip görülecek güzellikte bir cami ortaya çıkarılacaktır. Sene sonuna bitmesi hedefleniyor. Borçka Camili köyü camimizin restorasyon ihalesi yapıldı kısa zamanda başlayacağız. Ardanuç İskender Paşa Camimizin finansmanını başbakanlık tanıtma fonu karşıladı. Biz denetimini ve kontrol unu yaptık. Artvin'deki restorasyon çalışmalarına son bir buçuk yılda 3,5 milyon liranın üzerinde bir para harcandı" ifadelerini kullandı.

Artvin’de Vakıflar Haftası Etkinlikleri

Artvin’de Vakıflar Haftası Etkinlikleri

Artvin’de Vakıflar Haftası Etkinlikleri

Artvin’de Vakıflar Haftası Etkinlikleri

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