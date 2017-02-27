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Artvin’de Vergi Haftası Etkinlikleri

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Artvin’de Vergi Haftası Etkinlikleri
Artvin Defterdarı İbrahim Bayraktar, "28. Vergi Haftası" dolayısıyla Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.

Artvin Defterdarı İbrahim Bayraktar, "28. Vergi Haftası" dolayısıyla Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürü İsmet Kıpırtı, Gelir Müdür Vekili Şaban Alim Özgen, Muhasebe Müdürü Haydar Bayrak, Personel Müdürü İlknur Özgen, Milli Emlak Müdürü Muharrem Turan, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Sibel Yılmaz Kanbur ile Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Oktay Köse de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doğanay, vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, verginin devletin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

Bayraktar ise verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığı söyledi.

28. Vergi Haftası'nın bu yıl 27 Şubat-3 Mart arasında tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade eden Bayraktar, "Hafta kapsamında il genelinde ilk 3'e giren gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerine yönelik ödül töreni düzenleyeceğiz. Vergi Daireleri hafta boyunca mükellefleri iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyecek. Okullarda vergi bilincinin gelişmesi için hafta boyunca öğrencilerle vergi konulu bilgilendirmelerde bulunacağız. Ayrıca Defterdarlık birimlerinin tanıtımı amacıyla öğrencilerimizi kurumuza davet edeceğiz" dedi.

Hafta dolayısıyla çeşitli etkinliklerle halkı bilinçlendirmeye çalışacaklarını kaydeden Bayraktar, "İlimizde 2016 yılında genel tahakkuk 447 milyon 406 bin, tahsilat ise 343 milyon 721 bin liradır" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bayraktar, Vali Doğanay'a kurumlarını temsil eden kokart ve çiçek takdim etti.

Artvin’de Vergi Haftası Etkinlikleri

Artvin’de Vergi Haftası Etkinlikleri

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