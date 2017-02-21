  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Artvin’de Yatırım Destek Ve Tanıtım Toplantısı

» »
Artvin’de Yatırım Destek Ve Tanıtım Toplantısı
Artvin'de Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için toplantı...

Artvin'de Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Artvin Belediye Başkanlığı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, İl Özel İdaresi, İl Defterdarlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Arı Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin Yatırım Destek Ofisi'nin yetkilileri katıldı. Toplantıda, eylem planı kapsamında belirlenmiş faaliyet konularından sorumlu ve ilgili kuruluşlarca kapsamlı istişareler gerçekleştirilirken, bir sonraki toplantıya kadar hangi kurum ve kuruluş ile hangi faaliyetlerin tamamlanabileceği gibi hususlar üzerinde durularak, bu kapsamda yapılması gerekenler belirlendi.

Artvin’de Yatırım Destek Ve Tanıtım Toplantısı

Artvin’de Yatırım Destek Ve Tanıtım Toplantısı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehitkamil’in Projeleri Ankara’da Görücüye Çıktı21 Şubat 2017 Salı 13:23
  • Akdağ: “Rehberler Evlerine Ekmek Götüremez Duruma Geldi’’21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Tügva’da Eğitimler Devam Ediyor21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Şehitkamil’deki Başarının Tesadüf Olmadığı Kanıtlandı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Artvin’de Yatırım Destek Ve Tanıtım Toplantısı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Başkan Baran İşyeri Açılışına Katıldı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Aygün: "Gümrük İdarelerinde Yetkisiz Kişilerin İş Takibi Yapmasına İzin Vermeyeceğiz"21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Toplum Destekli Polisler Öğrencilere Trafik Güvenliğini Anlattı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • ’Selçuklu’nun Şifreleri’ Kitabının Uşak’taki Galasına Yoğun İlgi21 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Disk Başkanı Beko’dan Pekdaş’a Teşekkür Ziyareti21 Şubat 2017 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti