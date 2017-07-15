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Artvin’deki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

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Artvin’deki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Dokumacılar köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Pelit kontrolündeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Dokumacılar köyünden köy mezrasına giderken uçuruma yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Kara, Emin Yaralı, Saime Kuri ve Hatice Kip, Dokumacılar köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve il müdürleri katıldı.

Öte yandan, meydana gelen kazada yaralanan Köy Muhtarı Mehmet Pelit, C. S., M. A. U., Ö.U., M.U., H. S., İ.B., F. Ş., M. K.'nin ise Erzurum ve Artvin Devlet Hastanelerinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Artvin’deki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Artvin’deki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Artvin’deki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Artvin’deki Kazada Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

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