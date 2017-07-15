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Artvin’deki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

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Artvin’deki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Dokumacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köy Muhtarı Mehmet Pelit kontrolündeki 08 M 9139 plakalı minibüs, Yusufeli ilçesinden Dokumacılar köyü istikametine giderken uçuruma yuvarlandı. Kazada Ayşe Kara, Emin Yaralı, Saime Kuri ve Hatice Cömert hayatını kaybetti. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada Köy Muhtarı Mehmet Pelit, C. S., M. A. U., Ö.U., M.U., H. S., İ.B., F. Ş., M. K.'nin ise yaralı olduğu öğrenildi. Uçurumdan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayı duyan köylüler hastane önlerine akın etti.

Artvin’deki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

Artvin’deki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

Artvin’deki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

Artvin’deki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların İsimleri Belli Oldu

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