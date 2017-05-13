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Artvinli Çiftçiler Ankara Yolunda

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Artvinli Çiftçiler Ankara Yolunda
Artvin'de çiftçilik yapan 120 kişi, Ankara'da düzenlenecek "Çiftçiler günü programı" için yola çıktı.

Artvin'de çiftçilik yapan 120 kişi, Ankara'da düzenlenecek "Çiftçiler günü programı" için yola çıktı.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, "Genel Merkezimizin talimatı üzerine çiftçi arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gitmek üzere yola çıktık. 1984 yılında birleşmiş milletler nezdinde, 14 mayıs günü kurulan Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü, o yüzden Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor" dedi.

60 milyon çocuğun gıdaya ulaşamadığı için okuluna yemek yemeden gitmek zorunda kaldığını dile getiren Portakal "Gıdanın önemini hepimiz biliyoruz. Dünya'da şuanda istatistikler şunu söylüyor; en az 800 milyon insan gıdaya ulaşamıyor. Dünyada 60 milyon çocuk, sabah uyandığında yiyecek bir şey bulamadığı için okuluna aç gitmek zorunda kalıyor. Gelecek yıllarda savaşlar toprak üzerinden olmayacak. Su ve tarım üzerinden, yiyecek üzerinden olacak. Bu durumu göz önüne aldığımızda ülkemizin ne kadar önem kazandığını görebiliriz. Destekler eskiye göre fazla ama yeterli değiller. Avrupa'nın verdiği desteklerle kıyaslayacak olursak, Ülkemizdeki destekler oradaki desteklerin yüzde 10'u bile değil" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın aç kalmamasını istiyoruz" diyen Portakal, "İnsanların aç kalmamasını istiyoruz. İnsanların karınlarının doymasında küçük bir katkımız olursa bundan da mutluluk duyacağımızı belirtir tüm çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Artvin'de arıcılık yapan Süleyman Kaya Keskin ise "Çiftçiler günü için Ankara'ya gidiyoruz. Artvin arıcılığına bir şeyler katabilmek, teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için toplantıya katılacağız. Tüm arıcılarımıza güzel ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Artvinli Çiftçiler Ankara Yolunda

Artvinli Çiftçiler Ankara Yolunda

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