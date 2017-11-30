  • BIST 102.342
  • Altın 163,578
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 10 °C

Artvinli Öğrenciler Önce Hayal Ediyor Sonra Tasarlıyor

» »
Artvinli Öğrenciler Önce Hayal Ediyor Sonra Tasarlıyor
Artvin'in Borçka ilçesi Atatürk Ortaokulu bünyesinde öğrenim gören öğrenciler "Hayal ediyoruz, Öğreniyoruz ve Tasarlıyoruz" projesi kapsamında aldığı...

Artvin'in Borçka ilçesi Atatürk Ortaokulu bünyesinde öğrenim gören öğrenciler "Hayal ediyoruz, Öğreniyoruz ve Tasarlıyoruz" projesi kapsamında aldığı eğitim ile robotlara yön vermenin keyfini yaşıyor.

Borçka ilçesi Atatürk Orta Okulu bünyesinde öğrencilere kodlama dersi verilmeye devam ediliyor. Öğrencilerin takım çalışması yaparak bilgileri eğlenceli ve uygulamalı olarak öğrenme şansı bulduğu atölye çalışmaları minikleri heyecanlandırdığı kadar görenleri de şaşırtıyor. "Görevimiz Robot" dersine katılan küçük mucitler algoritma ve robot programlama teknikleriyle, diledikleri komutları daha çok insansız araç ve gereçleri komutlar ile yürütmenin gururunu öğretmenleri ile paylaşarak deneylerini ilerletmeye çalışıyor. Yenilikçi fikirlerin takım çalışması sayesinde çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden minik öğrenciler, "Burada öğrendiğimiz programlar ve uygulamalar sayesinde robotlara istediğimiz komutları yaptırmak bizleri çok mutlu ediyor. Görevimiz Robot atölyesinde öğrendiğimiz bilgiler ile kendi bilgi ve becerilerimizi birleştirerek zeki ve her istediğimi yapabilecek bir robot geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yılmazer, İpekyolu Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
  • ‘Yeşeren Kalemler’ Doğada Hayat Bulacak29 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
  • Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mevlit Kandili Programı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:33
  • Çorlu Meslek Yüksekokulu İle 14 Yetkili Servis Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:18
  • Polisten, Polisliği Sevdiren Etkinlik29 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
  • Sarıgöl’de Mevlit Kandili Öğrencilerle Birlikte Kutlandı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:38
  • 88 Okul Daha ‘Beyaz Bayrak’ Aldı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Akçakoca’da İtfaiyeciler Eğitiliyor29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Başak Koleji’nde Genel Diş Sağlığı Semineri Yapıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Şehit Öğretmenlerin Adları Fidanlarla Yaşatılacak29 Kasım 2017 Çarşamba 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti