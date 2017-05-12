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Artvinli öğrenciler Samsun'u gezdi

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Artvinli öğrenciler Samsun'u gezdi
Artvin'in Hopa İlçesi'nde bulunan Anadolu Lisesi'nden 11. sınıf öğrencileri Samsun'u gezdi. Artvinli öğrencileri Bizim Artvin Derneği Başkanı Levent Ertürk misafir etti

Artvin Hopa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri düzenlenen gezi ile Samsun'u gezme imkanı buldu. Aynı zamanda Atakum Belediyesi Meclis Üyesi olan Bizim Artvin Derneği Başkanı Levent Ertürk'ün misafiri olan öğrenciler ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni gezerek bölümler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Samsun'u gezen Artvinli öğrenciler, ilk kez geldikleri Samsun'u çok beğendiklerini belirterek, Bizim Artvin Derneği Başkanı Levent Ertürk'e teşekkür etti.

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