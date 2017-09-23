Artvinliler’den Başkan Doğan’a Teşekkür Plaketi

Kocaeli Artvinliler Derneği Başkanı Mikail Kalyoncu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı plaket vererek...

Kocaeli Artvinliler Derneği Başkanı Mikail Kalyoncu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı plaket vererek teşekkür etti.

Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Doğan, hemşehri derneklerinin kendi yörelerindeki kültürlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, "Artvin, kültürel değerler bakımından oldukça zengin bir ilimiz. Bizim ilimizde de çok sayıda Artvinli hemşehrimiz yaşıyor. Artvinliler Derneğimizin faaliyetlerini çok yakından takip ediyor ve taktirle karşılıyorum. İzmit Belediyesi olarak her zaman sivil toplum örgütlerimizin destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kocaeli Artvinliler Derneği Başkanı Mikail Kalyoncu da Doğan'a dernek ve sivil toplum örgütlerine destekleri için minnettar olduklarını ifade ederek" bir süre önce gerçekleştirdiğimiz festivalimize de Belediye Başkanımızın ciddi katkıları oldu. Bizlere her zaman önem verip destek olan başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.