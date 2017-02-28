Arü’de Hocalı Katliamı Unutulmadı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) tarafından Hocalı Katliamının 25. Yılı kapsamında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda...

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) tarafından Hocalı Katliamının 25. Yılı kapsamında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda panel ve tiyatro gösterimi düzenlendi.

Programa Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinden Akademik Veli Bahçeliyev, ARÜ Genel Sekreteri Ercan Gültürk ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, insanlık tarihinin zor dönemlerinin olduğunu, bu dönemlerden biriside 25 Şubat 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Biber, "Bu katliamın failleri maalesef halen ortada gezmekteyken. Dünya bu olaylara kör ve sağır kesilmiş hala suçluları aranmaktadır ve sanki bulunamayacak gibi bir durumda söz konusudur. Bu olaylardan 3 yıl sonra 1995'de Srebrenitsa Katliamı buna benzer katliamdır, hala daha katilleri bulunamamıştır. Aslında bellidir insan hakları birleşmiş milletler aramaktadır. Onlar arasınlar ama biz neyin ne olduğunu kimin nerede bulunduğunu kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz" dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev yaptığı konuşmasında, "Bugün burada olmaktan yeniden bu üniversitede olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerle bir arada olmak her zaman sevinç gurur verir. Bugün burada olmamızın sebebi 25 yıl önce Azerbaycan'ın bir şehri olan Hocalı'da Ermenilerin ürettiği katliamı anmaya ihtiyacımız var. 2016 da ki Ermenilere karşı savaşımız ve 15 Temmuz'da ki başarılarımızla zaferlerimize başlamış olduk. Gün geldiğinde Türk Dünyası oturduğu masada dünyada ki oyun kurucu olarak yerini alacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Hocalı Katliamın 25. Yılı konulu panele geçildi. Panelde ilk olarak söz alan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinden Akademik Veli Bahçeliyev Hocalı tarihini, Hocalı'nın neden önemli bir yer olduğunu, stratejik önemini ve çekilen sıkıntılar anlattı. Üniversite Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şureddin Memmedli ise Hocalı vahşeti ve edebiyatımıza yansımaları hakkında yapılan araştırmaları anlattı. Panelin ardından Ardahan Üniversitesi öğrencileri ve hocaları tarafından Hocalı katliamını anlatan müzikli tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından panele katkı sağlayan katılıcımalara birer teşekkür belgesi takdim edildi.