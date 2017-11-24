Arü’lü Öğrenciler Öğretmenler Gününü Kutladı

Ardahan Üniveristesinde eğitim gören bir grup bayan öğrenci karanfiller ile Ardahan üniversitesin'de görev yapan öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler...

Ardahan Üniveristesinde eğitim gören bir grup bayan öğrenci karanfiller ile Ardahan üniversitesin'de görev yapan öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

ARÜ'lü Ögrenciler yaptığı açıklamada; "Bu günün anlam ve önemini bir karanfillede olsa kutalamak istedik. Hocalarımızın emeği her daim üzerimizde sadece ARÜ ailesinin değil tüm dünyadaki eğitimci vefakar öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimiz ile kutluyoruz." dedi.