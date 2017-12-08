"Arzın Kapısı Kudüs" Programında Salon Dolup Taştı

Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa" programı düzenlendi.

Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa" programı düzenlendi.

Programa tarihçi yazar Talha Uğurluel ile Tv spikeri, yazar ve sunucu Cansu Canan Özgen katıldı. Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, salon yoğun ilgiden dolayı dolup taştı. Kudüs tarihi ve kültürü konusunda detaylı bilgiler veren Tarihçi Yazar Talha Uğurluel ile Tv spikeri, yazar ve sunucu Cansu Canan Özgen programın bitiminde kitaplarını imzaladılar. Dünya üzerinde hiçbir şehrin dinler tarihi konusunda Kudüs ile mukayese edilemeyeceğini belirten tarihçi yazar Talha Uğurluel, Kudüs'ün Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e nice Peygamberin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin izini barındıran şehir olduğunu söyledi. Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların dinlerine dair nice kutsalı bu şehre bağladığını gördüklerini ve kutsal kelimesinin en çok Kudüs ile bütünleştiğini belirten Uğurluel, araştırmaları, gözlemleri ve çektiği fotoğraflarla katılımcılara Kudüs'ü detaylı tanıtıp anlattı.