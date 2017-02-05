  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Asansör mesleğinde yetki MMO'ya verildi

»
Asansör mesleğinde yetki MMO'ya verildi
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen MMO Samsun Şubesi'nce asansör bakımcı ve onarımcılarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi

24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ'de yer alan 8 meslek grubu mensubundan Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı personelinin 25 Mart 2017 tarihinden itibaren 'Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaları zorunlu hale geldi.

BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK
Sektörde çalışan personelin bu tarihten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilikleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan çalışamayacak. MMO Samsun Şubesi de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 'Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği' çerçevesinde yetkilendirildi. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve sınava hazır hale gelebilmeleri amacı ile çalışanların bu sınavlarda zorluk yaşamamaları ve yaptıkları işleri daha iyi kavrayabilmeleri amacı ile MMO Samsun Şubesi Asansör Bakımcı ve Onarımcılarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Seminer ile ilgili olarak basına bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, "Odamızın önümüzdeki günlerde zorunlu olarak uygulamaya girecek olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı için hazırlanıyor. Odamız, Samsun’da asansör bakım onarımcısı sınavı yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Bölgemizdeki asansör firmalarında çalışan personelin uzak illere gitmeden Samsun’da sınava girmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Yakında sınav başvuruları alınmaya başlanacak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canik'ten kadınlara girişimcilik belgesi28 Ocak 2017 Cumartesi 17:02
  • Koruma altındaki çocuklara karne28 Ocak 2017 Cumartesi 13:05
  • CHP'den ücretsiz matematik kursu23 Ocak 2017 Pazartesi 12:46
  • '15 Temmuz ve Darbeleri' araştıranlara özel destek23 Ocak 2017 Pazartesi 12:41
  • Günümüzde internetin çok hızlı yaygınlaşması23 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • MEM proje çöplüğüne döndü20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • Eğitimde sorunlar çözüm bekliyor20 Ocak 2017 Cuma 12:52
  • Hedef iyi insanlar yetiştirmek18 Ocak 2017 Çarşamba 08:25
  • Görme engellilere 'sensörlü şapka'17 Ocak 2017 Salı 11:26
  • Tarihi binalar kitaplara 'ev sahipliği' yapıyor17 Ocak 2017 Salı 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti