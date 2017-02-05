Asansör mesleğinde yetki MMO'ya verildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen MMO Samsun Şubesi'nce asansör bakımcı ve onarımcılarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi

24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ'de yer alan 8 meslek grubu mensubundan Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı personelinin 25 Mart 2017 tarihinden itibaren 'Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaları zorunlu hale geldi.

BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK

Sektörde çalışan personelin bu tarihten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Yeterlilikleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan çalışamayacak. MMO Samsun Şubesi de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 'Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği' çerçevesinde yetkilendirildi. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve sınava hazır hale gelebilmeleri amacı ile çalışanların bu sınavlarda zorluk yaşamamaları ve yaptıkları işleri daha iyi kavrayabilmeleri amacı ile MMO Samsun Şubesi Asansör Bakımcı ve Onarımcılarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Seminer ile ilgili olarak basına bilgi veren MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, "Odamızın önümüzdeki günlerde zorunlu olarak uygulamaya girecek olan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı için hazırlanıyor. Odamız, Samsun’da asansör bakım onarımcısı sınavı yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Bölgemizdeki asansör firmalarında çalışan personelin uzak illere gitmeden Samsun’da sınava girmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz. Yakında sınav başvuruları alınmaya başlanacak" dedi.