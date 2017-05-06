Asansörlerin Güvenlik Standartları 1 Eylül’de Değişiyor

1 Eylül'de değişecek olan asansör güvenlik standartları için 6 ildeki 150 asansör firması yetkilisine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

1 Eylül'de değişecek olan asansör güvenlik standartları için 6 ildeki 150 asansör firması yetkilisine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samsun, Tokat, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinden 150 asansör firmasının yetkilileri ve mühendislerinin katıldığı asansörlerin değişen güvenlik standartlarının anlatıldığı "Asansörlerde Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları Standartları İle Gelen Ana Değişiklikler" konferansı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Samsun İl Müdürlüğü tarafından özel bir otelde düzenlendi. Toplantıda 1 Eylül itibariyle asansörlerde zorunlu olan standartlar uygulamaya girecek konular hakkında firma yetkililerine bilgiler verildi.

Asansörlerin eskiden daha güvenli olacağını ifade eden, Asansör Sempozyumu Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Serdar Tavaslıoğlu, "Her sene Avrupa'da asansör kazaları baz alınarak bu kazaların önlenmesi için yeni önlemler alınır. Yeni gelecek standartlarda, daha önce çok dikkat edilmeyen, gözden kaçan güvenlik önlemlerinin arttırılarak asansörlere uygulanması olacak. Asansörler artık daha güvenli olacak. Özellikle asansör kapılarının mukavemetleri, kapıların açılma riski, makine dairesi ve kuyu dibinde bakım esnasında bakım ekibinin güvenlikleri arttırıldı. Böylece asansörler hem kullanıcılar hem de bakım yapanlar için daha güvenli hale getirildi. İnşallah bundan sonra daha az kazalar olacak ve insanlar asansörlere daha güvenli bir şekilde binecek" dedi.

Asansör sektörüyle ilgili bir STK kuracaklarını vurgulayan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "MMO Samsun Şubesi olarak asansör sektörüne yönelik birçok çalışma yapıyoruz. 95'e 16 AT asansör yönetmeliğinin başlangıcından bugüne kadar devam eden süreçte mevzuat oluşturma, mevzuat sonrası oluşacak denetimlerde A tipi muayenehane oluşturma, test hizmetleri sunmak gibi birçok alanda çalışıyoruz. Bu çalışma dönemimizde asansör sektöründe çalışan personellere yönelik MYK yetki vergilendirme ve sınav sistemini Samsun'da oluşturmak için çaba içerisindeyiz. Bunun için hem bir sınav merkezi hem de bir eğitim merkezi oluşturma gayretimiz var. Sektöre yönelik bir STK çatısı altında sektörü bir araya getirme düşüncemiz vardı. Yönetim kurulu toplantımızda bunu dile getirmiştik. Karşılık gördü. Şu anda STK'nın tüzüğü hazırlık aşamasında, 1 hafta sonra hazırlıklar bitecek. Böylece Samsun'da asansör sektörünün temsil edildiği STK'yı Samsun'a ve bölgeye kazandıracağız" diye konuştu.

1 gün süren bilgilendirme toplantısı akşam saatlerine kadar sürdü.