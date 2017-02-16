Aşarı Hız Ve Dikkatsizlik Kazaya Sebep Oldu

Simav-Gediz karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Simav istikametinden Gediz istikametine 43 LG 276 plakalı özel otoyla hareket halindeki İlyas Sarıboğa (22), sebebi bilinmeyen bir nedenle araç hakimiyetini yitirerek Pazarlar ilçesine ayrılan kara yolu kavşağında önce trafik levhalarına çarptı, sonra tarlaya uçarak takla attıktan sonra meyve ağacına çarparak durabildi.
Akşam saat 19.00 sularında meydana gelen kazadan araçta yalnız seyahat eden İlyas Sarıboğa yoldan geçen vatandaşların yardımıyla hasarlı araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ambulansının gelmesi beklendi.
Bilinci yerinde olan Sarıboğa, kısa sürede gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kazayı hafif yaralarla atlatan İlyas Sarıboğa'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.(MB-EFE)
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