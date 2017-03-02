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Asat Mavikent’in İç Suyu Sorununu Çözdü

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Asat Mavikent’in İç Suyu Sorununu Çözdü
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Mavikent Mahallesinin yüksek kesimlerinin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Mavikent Mahallesinin yüksek kesimlerinin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca ve Mahallelerinde kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT, bu kapsamda Mavikent Mahallesinin yüksek kesimlerinin, yıllardır yaşadığı içme suyu sorununa neşteri vurdu. 1 milyon 867 bin lira yatırım bedelli Kumluca-Mavikent- Yenicepınar mevkii içme suyu yapım işi ile Mavikent'in üst kotlarında kalan Yenicepınar mevkiindeki evler kesintisiz ve tazyikli içme suyuna kavuşacak.

Yüksek kotlarda içme suyu seferberliği

Yüzde 85'lik kısmı tamamlanan çalışma ile sondaj kuyusundan alınan su iki aşamalı olarak yüksek kesimlerdeki evlere pompalanıyor. Önce 169 metre kotundaki 30 metreküplük depoya pompalanan su daha sonra 349 metre kotunda inşa edilen depoya terfi ediliyor. Çalışmalarda yaklaşık 4 bin 204 metre uzunluğunda 200 milimetre çapında çelik boru kullanılıyor. Proje tamamlandığında 518 metre kotundaki evlere kadar içme suyu kesintisiz sağlanabilecek.

Asat Mavikent’in İç Suyu Sorununu Çözdü

Asat Mavikent’in İç Suyu Sorununu Çözdü

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