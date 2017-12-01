Asat’tan Kayıp Para Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, ASAT hesaplarında 3 Milyar 802 bin 786 TL kayıp olduğu iddiaları...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, ASAT hesaplarında 3 Milyar 802 bin 786 TL kayıp olduğu iddiaları yalanladı.

Sayıştay raporuna göre ASAT hesaplarında 3 Milyar 802 bin 786 TL'lik kayıp olduğu iddialarının asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, "Sayıştay Başkanlığı'nın 28 Eylül 2017 tarihli 2016 Yılı Denetim Sonuçları Konulu Raporu'nda, habere konu olan "3 Milyar 802 bin 786 TL" incelenmiş ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 2016 Yılı Denetim Sonuçları Konulu Sayıştay Raporu incelendiğinde, kayıp paranın söz konusu olmadığı, durumun muhasebe kayıtlarının düzeltilmesiyle alakalı olduğu, verilen çekler ve gönderme emirleri hesabında 3 Milyar 802 bin 786 TL tutarın "kayıp olmadığı" açık ve net olarak görülmektedir" denildi.

Büyükşehire Borç verildi

Açıklamada, ASAT Genel Müdürlüğünün 2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesine 19 Milyar TL tutarında borç verdiği ifade edilerek, 5 Milyon 744 Bin 44, 17 TL tutarındaki borcun da mahsuben Büyükşehir Belediyesinden tahsil edildiği kaydedildi.

İşlemlerde usul hatası

Açıklama şöyle devam etti: "Antalya Büyükşehir Belediyesine verilen borç tahsil edileceği için gider olmadığı düşünülerek 830 Bütçe Gider Hesabı çalıştırılmamış, bu durumda 2016 yılı Faaliyet Sonuçları (Kar/Zarar) hesabını ve bilanço hesaplarını etkilememiştir. Kurum 2016 kesin mizanında, 102-Banka Hesabının "Alacak" kaydı toplamı 5 Milyar 25 Milyon 757 bin 424,81 TL iken, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının "Borç" kaydı toplamı 1 Milyar 222 Milyon 971 Bin 353,88 TL'dir. 103-Verilen çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı çalıştırılmamıştır. Yapılan işlem usul hatası olup Kurum'un kamu zararı söz konusu dahi değildir"

Bazı taşınmazların ASAT Genel Müdürlüğü kayıtlarında yer almadığı iddialarıyla ilgilide, "taşınmaz kayıtları, "Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin" 7'nci maddesinde belirtilen form ve cetveller 2016 yılı itibariyle hazırlanmış olup, ilçelerden devir alınan taşınmazların mal kodları ile tutarları bilgisayar programına girişleri devam ettiğinden icmal cetveli formu işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanabilecek. Sayıştay tarafından 2015 yılında olduğu gibi her yıl denetleyici işlemler yapılmakta. 2016 yılı denetimi de bunlardan bir tanesidir. ASAT Genel Müdürlüğü olarak her yıl Sayıştay denetimi sonucu raporlar doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Rapor içeriğinde kayıp paranın söz konusu olmadığı, durumun muhasebe kayıtlarının düzeltilmesiyle alakalı olduğu, Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabında 3 Milyar 802 Milyon 786 bin 70,93 TL tutar kayıp değildir" ifadelerine yer verildi.