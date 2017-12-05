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Asayiş Ekipleri Suçlulara Göz Açtırmıyor

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Asayiş Ekipleri Suçlulara Göz Açtırmıyor
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamalarda 9 bin 803 kişinin GBT sorgusunu yaparak, çeşitli...

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamalarda 9 bin 803 kişinin GBT sorgusunu yaparak, çeşitli suçlardan aranan 320 kişiyi yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'nün il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 27 Kasım-3 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda suçlulara göz açtırılmadı. İzmir il merkezi genelinde 409 adet araç ile 204 adet motosikletin kontrol edildiği uygulamalarda, 1 araç ile 4 motosikletin çalıntı olarak, 1 araç ile 3 motosiklet yakalamalı hacizli olarak arandığı tespit edildi. 9 bin 803 kişinin GBT sorgusu yapıldığı çalışmalar kapsamında, değişik suçlardan 299, hırsızlık suçundan 21 olmak üzere toplam 320 kişinin arandığı tespit edilerek adli makamlara sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Yakalananlar arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 4 şüpheli de yer aldığı ifade edilirken, yapılan uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği de ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi için de çalışmalar yapan ekipler, toplam 651 gram esrar-bonzai-jameika-hollanda maddeleri ve 455 adet uyuşturucu hap ile birlikte toplam 165 şüpheliyi yakalayarak yasal işlem başlattı.

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