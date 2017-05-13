Asder Ve Assam Gölbaşı’nda Buluştu

Gölbaşı Belediyesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ile Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Türkiye buluşmasına ev sahipliği...

Gölbaşı Belediyesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ile Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Türkiye buluşmasına ev sahipliği yaptı.

ASDER Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uludağ, Türkiye'deki bütün ASDER üyelerinin yılda bir defa bir ilde bir araya gelerek istişare toplantıları düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu istişare toplantıları amacıyla bu sene buluşmayı Ankara'da yapalım dedik. Gölbaşı Belediyesi'ne ziyarete geldiğimizde Başkanımız Fatih Duruay'a böyle bir organizasyonun olduğunu ve bu sene Ankara'da yapacağımızı söyleyince bizleri Gölbaşı'na davet ettiler. Gölbaşı'nın doğal güzelliği, insanlarının cana yakınlığı ve Gölbaşı Belediyesi'nin bu şekilde böyle bir sosyal etkinliğe gönüllü olarak destek vermesi bizi çok sevindirdi. Bize güzel bir misafirperverlik gösterdiler. Bu şekilde sosyal faaliyetlere katkı sağlamalarından dolayı da bir Ankaralı olarak gurur duydum. Ayrıca anneler günü münasebetiyle de bayanlara tekne gezisi düzenlediler. Başkanımız Fatih Duruay'a çok teşekkür ediyoruz."

Atatürk Sahil Parkı'nda mehteran takımının gösterisiyle başlayan buluşmada, Gölbaşı Belediyesi Başkan Vekili Gökhan Koçak, ASDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ASDER Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uludağ, ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Em.Gnl. Adnan Tanrıverdi, ASDER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alper ve üyeler hazır bulundu.