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Asd’ye Özel İhracat Ödülü

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Asd’ye Özel İhracat Ödülü
ASD Laminat firması, ihracatın gizli şampiyonları arasına girdi ve 2016 yılındaki ihracatıyla özel ödül aldı.

ASD Laminat firması, ihracatın gizli şampiyonları arasına girdi ve 2016 yılındaki ihracatıyla özel ödül aldı.

Ekonomi Bakanlığı ile TİM'in ortak düzenlediği 2016 İhracat Zirvesi bu yıl İhracatın Gizli Şampiyonları Ödül Töreni ile renklendi.

Tekstilden teknolojiye pek çok sektörün, ihracat yapan temsilcilerinin merakla ve ilgiyle takip ettiği zirvede, ondan fazla dalda toplam 13 firmaya ödül verildi. Ödül verilen 10 farklı kategorinin dışında tutulan ve özel ödül olarak tanımlanan Sürdürülebilir İhracat TİM Özel Ödülü'ne ise son yıllarda sürdürdüğü başarılı ihracat çizgisi ve bu ihracat çizgisindeki istikrarı nedeniyle Düzce'de kurulu ASD Laminat işletmesi layık görüldü.

Söz konusu Sürdürülebilir İhracat TİM Özel Ödülünü ASD Laminat Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Alpay, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Tim Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki'nin elinden aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2005'ten 2015'e kadar tüm arşivindeki ihracat rakamları incelenerek yapılan değerlendirmenin sonucunda verilen Sürdürülebilir İhracat Tim Özel Ödülü için tüm Türkiye'den 19 başarılı firma aday gösterildi.

Bu güçlü adaylar arasından ihracat performansının büyüklüğü ve sürekliliği dikkate alınarak Sürdürülebilir İhracat 2016 Şampiyonu ASD Laminat olarak ilan edildi.

ASD Laminat bu anlamlı ve önemli ödüle, bu süreçte (2005-2015 yılları arasında) ihracatını hiç düşürmemesi, krizlere rağmen performans kaybetmemiş olması ve yine tüm bu süreçteki dalgalanmalardan istikrarlı bir şekilde ihracatını arttırarak çıkabilmesi nedenleriyle layık görüldü.

Asd’ye Özel İhracat Ödülü

Asd’ye Özel İhracat Ödülü

Asd’ye Özel İhracat Ödülü

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