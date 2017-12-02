Asena’nın Tek Umudu İlaçlarını Alabilmek

Yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Asena Ceren Hoşman, "Cerrahi tedavi şansım kalmadı. İlaç da çok pahalı olduğu için maddi olarak karşılayamayacak...

Yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Asena Ceren Hoşman, "Cerrahi tedavi şansım kalmadı. İlaç da çok pahalı olduğu için maddi olarak karşılayamayacak boyuta geldik. Benim gibi bu ilacı bekleyen çok kişi var" dedi. Hoşman, ilacın devlet tarafından karşılanmasını veya yardımseverlerin desteğini bekliyor.

25 yaşındaki Asena Ceren Hoşman'a 2015 yılında bel ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda leimyomsarkom (yumuşak doku kanseri) tanısı konuldu. İlk ameliyatını bu tarihte olan Hoşman, yaklaşık 3 yıldır hastalıkla savaşıyor. Hoşman İhlas Haber Ajansı aracılığıyla yaptığı yardım çağrısında yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ameliyat sonrası radyoterapi ve 16 kür kemoterapi gören Hoşman'ın hastalığı bir süre sonra bu tedavilere cevap vermemeye başladı. Bu yüzden kemoterapi almayı reddettiğini ifade eden Hoşman, sonrasında hastalığının akciğerine sıçradığını ve tekrar ameliyat olmak zorunda kaldığını belirtti. Tekrar radyoterapi ve kemoterapi almasına rağmen kitlelerinin nüksettiğini ve karaciğere de sıçradığını ifade eden Hoşman, "Tekrar ameliyat olmam gerekiyordu ama ilk ameliyatım çok zorlu geçtiğinden ve kemoterapinin de cevap vermemesi üzerine biz de başka çözüm aramaya başladık. Beni robotik cihaza yönlendirdiler, yakma yöntemi uygulandı. Kitle olan yer yakıldı ve o beni bir yıl idare etti. Bir yıl sonra tekrar başladı" şeklinde konuştu.

Tedavisi için gerekli ilacın her kürü 20 bin 688 TL

Yeni yöntemler arayan Hoşman son olarak genetik analiz yaptırdığını ve immunaterapi adı verilen Keytruda ilacına başladığını ifade etti. İlk iki kürde sonuç alınmadığını, ilacın etkilerinin 4'üncü kürden sonra gösterdiğini aktaran Hoşman, 3 haftada bir aldığı ilacın her kürünün 20 bin 688 TL olduğunu söyledi. İlk 2'sini maddi olarak kendisinin karşıladığını 3'üncüsünün de kampanya olarak verildiğini söyleyen Hoşman, ilacın geri kalanına maddi gücü olmadığından son kürün ardından tedaviye devam edemeyeceğini dile getirdi.

Hastalık yüzünden genelde normal yaşantıdan kopulduğunu ifade eden Hoşman, diğer yandan ağrı ve bulantı gibi ilaçların çeşitli yan etkileriyle de mücadele ettiğini dile getirerek, "Ben gezme taraftarıydım, kendimi eve kapatayım da, bunalım takılayım yapmadım. O zamanlar Muğla Üniversitesinde okuyordum, okuluma gittim. Kemoterapi alacağım ve yorgun olacağımı biliyordum ama okulumu dondurmak istemedim. Ankara'da kemoterapi alıp Muğla'ya derslere gittim, radyoterapi alıp koştur koştur yollara düştüm ve mezuniyetime yetiştim. Bana nasıl bunu başardığımı sordu hep insanlar. Bir şekilde hayata tutunmak ve devam etmek zorundasınız dedim. Arkadaşlarımla, en çok da ailemle vakit geçirdim. Kas ağrılarım oldu, yürümede zorluk çektim bu yan etkileri gidermek için de ilaçlar aldım. Yani her şeye rağmen devam ettim" diye konuştu.

Hoşman son zamanlarını evde geçirdiğini, gidebilecek durumda olursa sinemaya gitmeye çalıştığını söyledi. Son olarak Ayla filmine giden Hoşman, filmde oldukça duygulandığını ve çok beğendiğini ifade etti.

Kendisi başta olmak üzere bu ilacı bekleyen çok hasta olduğunu belirten Hoşman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmek, sesini duyurmak istediğini kaydetti.