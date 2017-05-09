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Asev’den Hafta Boyunca Etkinlik

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Asev’den Hafta Boyunca Etkinlik
Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2016-2017 eğitim dönemini 1 hafta sürecek yıl sonu gösterileriyle noktalamaya hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2016-2017 eğitim dönemini 1 hafta sürecek yıl sonu gösterileriyle noktalamaya hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV)'nde, farklı sanat branşlarında eğitim gören 900 kursiyer, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu gösterileri ile Aliağalılara sergileyecek. 18-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yıl sonu gösterilerinde kursiyerler, Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, tiyatrodan modern ve halk dansları gösterilerine kadar bir çok sanatsal etkinliği Aliağalılar için sergileyecek.

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ASEV yıl sonu gösterilerinin programı şöyle:

18 Mayıs Perşembe Komşu Köyün Delisi yer Petkim Kültür Merkezi saat 20.30, 20 Mayıs Cumartesi Batı Müzikleri yer Açık Hava Tiyatrosu saat 21.00, 21 Mayıs Pazar ASEV TSM Korosu Zeki Müren Konseri yer Açık Hava Tiyatrosu Saat 21.00, 22 Mayıs Pazartesi ASEV THM Korosu Yurttan Türküler Konseri yer Açık Hava Tiyatrosu saat 21.00, 23 Mayıs Salı Türk müzikleri yer Açık Hava Tiyatrosu saat 21.00, 24 Mayıs Çarşamba Dans Gecesi yer Açık Hava Tiyatrosu saat 20.30, 25 Mayıs Perşembe ASEV Gençlik Tiyatrosu Sinbad ve Adalar Prensesi yer Atatürk Kültür Merkezi saat 18.00, 25 Mayıs Perşembe Final Gecesi Öğrenci-Öğretmen Performansları yer Açık Hava Tiyatrosu saat 21.00, 26 Mayıs Cuma ALBET Çocuk Tiyatrosu Amca Size İnsan Diyebilir Miyim? yer Atatürk Kültür Merkezi saat 17.00

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