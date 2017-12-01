Asgari Ücrette Zam İçin Masaya Oturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret konusunda, "Bizim hükümet olarak görevimiz hem işçi hem de işveren tarafından meseleye...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret konusunda, "Bizim hükümet olarak görevimiz hem işçi hem de işveren tarafından meseleye bakarak en doğru sonucun hayata geçirilmesine garantör olmak" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun ev sahipliğinde toplanan komisyonda TÜRK İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çok sayıda işçi ve iş veren temsilcisi yer aldı. Aralık ayının sonunda açıklanacak olan 2018 asgari ücret için işçi ve işverenlerle bir araya gelen Bakan Sarıeroğlu, çalışma barışının korunduğu ölçüde ekonominin güçleneceğini, üretimin ve büyümenin artacağını söyledi. Bugüne kadar 15 yıldır Asgari Ücret Komisyonunda çalışmalar yapıldığını ifade eden Sarıeroğlu, "Ülkece çok hassas dönemlerden geçiyoruz. İçeride ve dışarıda yaşadığımız gelişmeler, ortaya çıkan kirli ittifaklar bizi her zamankinden bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya mecbur kılıyor. Birliğimiz beraberliğimiz bizim en büyük teminatımız. AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 80 milyon vatandaşımızın hayatına dokunan refahlarını artıran geleceğe umutla bakmalarını sağlayan birçok reforma 15 yıldır imza attık. Bundan sonra da milletimize hizmet etmek için işçisinden çiftçisine, esnafından işverenine, emeklisinden kadınına, gencine, çocuğuna, yaşlısına kadar her toplum kesimimizin hayatına dokunacak, onları geleceğe umutla bakmayı sağlayacak çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz. Biz hayalleri olan geleceğe dair hedefleri olan büyük bir ülkeyiz. Bu hedeflere ulaşma konusunda hiç kimse bizi yolumuzdan geri koyamayacak. Birileri hızımızı kesmeye çalışıyor olabilir. Birileri nafile kumpaslar kurmaya çalışabiliyor ama hiç kimse başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başbakanımızla birlikte AK Parti hükümeti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve o büyük hayallere, hedeflere ulaşmak için yolumuza milletimizle birlikte devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük avantajımız olacak" şeklinde konuştu.

"İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz"

Asgari ücretin çalışma hayatının en temel unsurlarından birisi olduğunu, çalışanlara ödenecek ücretin en düşük sınırını belirten, bunun altına inilmesini engelleyen sosyal bir politika aracı, devletin sağlamış olduğu bir güvence olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Bizim hükümet olarak görevimiz hem işçi hem de işveren tarafından meseleye bakarak, en doğru sonucun hayata geçirilmesine garantör olmak. Emekçilerimizin hak kaybına uğramamasını sağlarken, işverenlerimizin de piyasa koşulları karşısında rekabet edebilirliklerini teminat altına almak. Hükümet olarak biz bu görevi yerine getirirken işçi ve işverenimizden de fedakarlık bekliyoruz. Karşılıklı fedakarlık aslında birlikte kazanmayı getirir. Fedakarlık özellikle altını çizdiğim gibi birbirinin hakkının hukukunu gözetmeyi gerektirir. 15 yıldır biz AK Parti olarak Asgari Ücret Komisyonu konusunda hak ve hukuk, işçi ve işverenlerimizi koruma konusunda büyük bir hassasiyet ve titizlik içerisinde davrandık. Söz konusu asgari ücret olunca asla popülist bir tavır ve tutum içerisinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. 15 yılda Türkiye'nin milli gelirini 3 kat artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da reel piyasa koşulları karşısında çok ciddi bir artış sağlamıştır. 2002 yılında net 184 TL olan asgari ücreti 2017 yılı itibariyle 1404 TL'ye yükselttik. Son 15 yılda asgari ücrete 7.5 kattan fazla artırdık. Asgari ücrete oransal bazda da değerlendirirsek reel olarak yüzde 83.2, nominal olarak yüzde 662 oranında son 15 yılda artırdık. Bu artışta işçimizi piyasa koşulları karşısında da korumuş olduk. Tabi bunun yanında biliyorsunuz asgari ücretli kardeşlerimizin bu sene içerisinde eylül-ekim-kasım ve aralık aylarında vergi dilimine girmeleri nedeniyle kayıp yaşama riski söz konusu olmuştu. Bu riski de telafi etmiş olduk. Maliye Bakanlığımızın bu Salı itibariyle TBMM'de onaylanan ve yakın zamanda da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan torba yasayla birlikte asgari ücretlilerin vergi dilimi nedeniyle yaşama riski oldukları kayıpları telafi etmiş olduk. Kısa süre içerisinde bu kayıpları kendilerine ödenmiş olacak. Telafi etmiş olacağız. Başbakanımız her zaman asgari ücretle ilgili hassasiyetini dile getirmiştir. Bu bağlamda Ocak ayında belirlenen asgari ücret ne ise Aralık ayındaki asgari ücrette o olacak, bunun altına inmeyecek şeklinde bir açıklaması vardı. Verilen sözlerin gereği de bu şekilde yerine getirilmiş oldu. Toplumun her kesimiyle sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirip, ülkemizi layık olduğu refah ve kalkınma seviyelerine hep birlikte çıkaracağız. Asgari Ücret Komisyonumuzun getirdiği sosyal diyalog ortamı bu hedeflerimize ulaşmak için önemli bir mekanizma. Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip yine ülkemiz için ortak bir zeminde, sonuçta, kararda mutabık kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Rakamı Aralık ayı sonunda hep birlikte açıklayacağız"

Komisyonun asgari ücreti tek başına değil, etkilediği diğer konuları da beraber değerlendirip karar almasının çalışma barışına büyük bir katkı sağlayacağının altını çizen Sarıeroğlu, "Asgari ücretteki değişim beraberinde birçok faktörü de etkiliyor. Dolaylı olarak genel ücret seviyesini, istihdamı, üretim tüketim dengesini, yatırımları rekabeti yani bir bütün olarak ülke ekonomisini etkiliyor. Asgari ücretin tüm kesimlerimizin kazanacağı, ülkemiz koşullarına uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonumuzun bütüncül bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdüreceğine, ülkemizin çalışma barışına katkı sağlayacak bir mutabakata ulaşacağına inanıyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımızda yer alacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tespit edilecek asgari ücretin başta çalışanlarımız, işverenlerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aralık ayının sonunda bugüne kadar Allah 4 aylık bakanlık sürecimde hep hayırlı haberler vermeyi nasip etti, Komisyon çalışmalarımızın sonucunda da inşallah tüm kesimleri memnun edecek bir rakamı Aralık ayı sonunda hep birlikte açıklarız diye temennimi de dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise 2018 yılı için asgari ücret desteğinin sürdürülmesi ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin genişletilmesi gerektiğini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında sıfır olarak uygulanmasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariylen belirlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Komisyonun ikinci toplantısı TÜRK-İŞ ev sahipliğinde, üçüncüsü TİSK ve son dördüncü toplantı ise yine bakanlıkta gerçekleştirilecek.