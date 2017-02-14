Aşıklar, Forum Mersin’de Aşklarının Kilidini Yaptı

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, sevgilisine alternatif hediye sunmak isteyen çiftler için çok özel bir atölye düzenledi.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, sevgilisine alternatif hediye sunmak isteyen çiftler için çok özel bir atölye düzenledi. "Aşk Kilitleri Atölyesi" ile aşkını sonsuza kadar kilitlemek isteyen çiftler, "Aşıklar Köprüsü"ne kendi yaptıkları kilitleri astı.

Forum Mersin, bu yıl sevgilisine farklı bir hediye vermek isteyen romantik çiftleri ağırladı. "Aşk Kilitleri Atölyesi"nde çiftler, kendi hazırladıkları kilitlerle aşkını anlattı. 11-12 Şubat'ta Forum Mersin'de düzenlenen atölyede, çiftler aşklarının renklerini kilitlere yansıttı. Minik notların da yazıldığı kilitler "Aşıklar Köprüsü"ne asılarak ölümsüzleştirildi.