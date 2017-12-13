Aşıklar Malatyalıları Mest Etti

İnönü Üniversitesinde "Uluslararası Aşıklar Şöleni" programı düzenlendi.

İnönü Üniversitesinde "Uluslararası Aşıklar Şöleni" programı düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen şöleni, Malatya Valisi Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Doç. Dr. İlhan Erdem, Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci izledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi olarak aşıkları misafir etmekten onur duyduklarını belirterek, "Aşıklık geleneği yüzyıllardır devam eden bir geleneğimizdir. Ozanlardan bugüne kadar ulaşan gelenek doğu toplumlarının ortak özelliği olan sözlü geleneğin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Doğu toplumları genellikle duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade eden ve kendi kadim medeniyetinin unsurlarını kültür unsurlarını sözlü olarak asırlar boyu yaşatan bir gelenektir. Bizler de üniversite olarak bu kültür ögesine medeniyet unsuruna ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duymaktayız. Aşıklarımızın bir özelliği halkın içerisinden çıkıp gelerek, çoğunun usta çırak ilişkisiyle bugüne ulaşmasıdır. Dolasıyla aşıklık demek sadece saz ve söz birlikteliği demek değil aynı zamanda toplumun bütün unsurlarının toplumun bütün ögelerinin gün yüzüne çıkarılmasıdır" şeklinde konuştu.

Aşık Turabi başkanlığında yurt içinden ve Türki Cumhuriyetlerden aşıkların katıldığı şölende Aşık Turabi, Ozan Aşikar, Erol Şahiner, Mustafa Aydın, Osman İper, Ahmet Poyrazoğlu, Gülizar Gülerdem, Azerbaycan'dan Aşık Kadimi Nargila Mehdiyeva, Uygur Asıllı Parhad Bazakov ve Kazakistan'dan Ermamat Ergeşovve eserlerini seslendirdi.

Şölenin sonunda Vali Kaban ve protokol üyeleri tarafından aşıklara plaket takdim edildi.