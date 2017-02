Aşıkların Sesi ’Tünel’

Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezinde bulunan "Aşk Tüneli', her sene olduğu gibi bu yıl da aşklarını ifade etmek isteyenlerin ortak noktası haline...

Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezinde bulunan "Aşk Tüneli', her sene olduğu gibi bu yıl da aşklarını ifade etmek isteyenlerin ortak noktası haline geldi.

Sevgililer Günü'ne saatler kala Espark AVM'de hazırlanan "Aşk Tüneli', vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her sene hazırlanan bu tünelde, aşklarını yüz yüze itiraf edemeyenler not kağıtlarına yazarak seslerini duyuruyor. Olmayan sevgilisinden ölen kedisine kadar not asan vatandaşlar, bu tüneli her türlü sevgilerini ifade etmek için kullanıyor.

Aşk Tüneli'nin güzel bir uygulama olduğunu dile getiren Nagehan Akkaş, "Yani bence güzel, sonuçta herkes sevgisini bir nevi kağıda döküyor. İki üç senedir ben de görüyorum bunu. Bilmiyorum kaç senedir uygulandığını biz de yoldan geçerken yazsak mı yazmasak mı diye düşündük ve yazmaya karar verdik. Alında böyle her yere dökmeyi seven insanlar değiliz. Bence güzel bir uygulama sevginin ortaya çıkması, dile dökülmesi açısından" derken, sevgilisi Deniz Karayel ise "Güzel, biz de yazalım deyip yazdık herkes gibi" şeklinde konuştu.

"Sevgilim yok, pek beceremiyorum"

Yediden yetmişe her yaştan vatandaşın not yazdığı tünelde, insanların sevgilerini kolay yoldan söylemeleri için bir fırsat olduğunu söyleyen Eren Ergüven, "Eskişehir için Espark için güzel bir şey. Espark gençlerin geldiği bir ortam. Sevgilim yok. Olmuyor yani. Ben pek böyle beceremiyorum ama hep böyle kanka olduk yani ama olsun. Ben yazmayı düşünmüyordum ama bilmiyorum yazarım herhalde" dedi.

"İki gün önce kaybettiğim kedim Minti için yazdım"

Aşk Tüneli'ne ölen kedisi için not yazdığını ifade eden Selma Demircioğlu, "Yani aslında çok fazla anlam ifade etmiyor ama onlar sağken onu hissetmek bile güzle bir şey bence. Ben iki gün önce kaybettiğim kedim Minti için yazdım. Onu çok seviyordum. Beni bıraktığı için çok üzgünüm" açıklamalarında bulundu.