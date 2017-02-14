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Aşıkların Tercihi Mavi Gül

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Aşıkların Tercihi Mavi Gül
Çiçekçiler, özellikle gençlerin sevgililerine mavi gül aldıklarını belirterek, bütçelerine göre hareket ettiklerini söylediler.

14 Şubat sevgililer gününde, aşıklar mavi gülü tercih etti.

Çiçekçiler, özellikle gençlerin sevgililerine mavi gül aldıklarını belirterek, bütçelerine göre hareket ettiklerini söylediler. Özel günlerde yoğun olduklarını ifade eden çiçekçiler, "Sevgililer günü bir gün değil her gün. Fakat sevgililerimiz nedense bu özel günlerde daha fazla hatırlanıyor" diye konuştu.

Akçakoca'da çiçekçilik yapan Dilek Yergin, özellikle mavi gülün ilgi gördüğünü belirterek, "Anlamlı bir çiçek. "Zoru başarmak" demek. Nadir bulunan bir çiçek" dedi. Sevgilisine mavi gül alan bir genç ise, "Genelde bu çiçek almayı bir adet haline getirdik" şeklinde konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle ilçe genelinde çiçek ve hediyelik eşya satan işyerlerinde de yoğunluk yaşandı.

Aşıkların Tercihi Mavi Gül

Aşıkların Tercihi Mavi Gül

Aşıkların Tercihi Mavi Gül

Aşıkların Tercihi Mavi Gül

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