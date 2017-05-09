  • BIST 94.423
  • Altın 141,798
  • Dolar 3,5981
  • Euro 3,9206
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 18 °C

“Aşıklarla Aşka Doğru” Konseri İlgi Gördü

» »
“Aşıklarla Aşka Doğru” Konseri İlgi Gördü
Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Aşıklarla Aşka Doğru"...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Aşıklarla Aşka Doğru" adında bir konser verdi. Yurdun her yöresine ait çeşitli eserlerin seslendirildiği, koro ve solo çalışmaların yer aldığı konser beğeniyle dinlendi. Topluluğun seslendirdiği türküler dinleyenleri hem hüzünlendirdi hem de eğlendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar topluluğun verdiği konserle güzel bir akşam geçirdiler.

“Aşıklarla Aşka Doğru” Konseri İlgi Gördü

“Aşıklarla Aşka Doğru” Konseri İlgi Gördü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burhaniye’de Kızıklı Güreşleri Cumartesi Günü Yapılacak09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Nisan Ayında Kayseri Havalimanı’nda 174 Bin 538 Yolcuya Hizmet Verildi09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Ata Sporu Okçuluk Beyoğlu’nda Yaşatılıyor09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Kbü’de 2. Akciğer Günleri Düzenlendi09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Berat Kandili Mesajları09 Mayıs 2017 Salı 14:18
  • Dü’de Hemşireler Haftası Kutlaması09 Mayıs 2017 Salı 14:18
  • Saksıda Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • 770 Kursiyerden 2 Bin 700 Eser09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • Mudanya Sahillerine Büyükşehir Eli09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Taraftarımız, Konya Maçının Kahramanı Olacak"09 Mayıs 2017 Salı 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti