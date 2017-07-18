Asimder Başkanı Gülbey: “Af Örgütü Ve Benzerleri Batılı İstihbarat Örgütleriyle Dirsek Temasındadır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, İstanbul Büyükada da bir otelde gizli toplantı esnasında...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, İstanbul Büyükada da bir otelde gizli toplantı esnasında göz altılarla gündeme gelen dernek görünümlü oluşumların sicilleri bir hayli kabarık ve Af Örgütü'nün Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı FETÖ terör örgütü bağlantısı iddiasıyla tutuklanmasında batılı istihbarat örgütleriyle bağlantılarını ortaya koyduğunu iddia etti.

15 Temmuz darbe girişiminden önce de benzer bir toplantının gerçekleştirildiğini iddia eden Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Türkiye'de ve bölgede her dönem "insan hakları, demokrasi, barış ve özgürlük" gibi masum ve insanlığın büyük bedeller ödeyerek yarattığı değerlerin arkasına sığınarak küresel tekellerin misyonerliğini yaptılar. Bütün faaliyetleri emperyalistlerin ideolojik hegemonyalarını, savaş ve yıkım projelerini kamuoyunda meşrulaştırmaya hizmet etti. Suriye, Irak, Libya ve Mısır'da oynadıkları roller tam olarak buydu. Algı operasyonları yürüterek emperyalist müdahaleyi çağırdılar" dedi.

Söz konusu STK'ların Batılı istihbarat örgütleriyle bağlantıları olduğunu iddia eden Gülbey, "Örneğin Türkiye'de bölücü terör örgütü PKK'nın insanlarımızın ve kentlerimizin geleceğini kazılan çukurlarla, şehir ayaklanmaları ile karartmaya çalıştığı günlerde terör eylemleriyle meşru bir şekilde mücadele eden devlet güçlerini katliam yapmakla itham ettiler. Bu tip kurumların batılı istihbarat servisleriyle ortak çalışmaları da açık olarak biliniyor. Kişilerin suçlulukları mahkeme kararıyla kesinleşene kadar elbette suçsuzdurlar ama temsil ettikleri kurumların sicilleri ve pratikleri onları bir yerlere, bir şeylere alet etmiş olabilir. Bu STK'ların hükümetin ve güvenlik güçlerin Güneydoğu'da PKK'nın yaptığı terör eylemleri ve şehir ayaklanmalarına karşın yürüttüğü operasyonları katliam olduğunu raporlarında belirtmeleri sonucu, İsveçli bazı Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski içişleri Bakanı Efkan Ala hakkında soykırım yaptıklarına dair uluslararası insan hakları mahkemelere suç duyurusunda bulunarak dava açtılar. İşte bu örgütlerin kimlere ve neye hizmet ettikleri de buradan bellidir. Asimder Genel Merkezi olarak bu tür STK görünümlü kuruluşlara yapılan operasyonları destekliyor ve İsveçli Milletvekillerinin açmış oldukları soykırım suçu davasından dolayı kınıyoruz" şeklinde konuştu.