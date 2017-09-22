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Asimder Başkanı Gülbey: "Türkiye Ve Azerbaycan Aeb’ye Girerse Sınırlar Ermenilere Açılacak”

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Asimder Başkanı Gülbey: "Türkiye Ve Azerbaycan Aeb’ye Girerse Sınırlar Ermenilere Açılacak”
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye ve Azerbaycan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)...

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye ve Azerbaycan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi olurlarsa birlik üyesi ülkeler arasında aynı Avrupa Birliği (AB) gibi serbest dolaşım şartı olmasından dolayı üye olan Ermenistan vatandaşlarının Türkiye ve Azerbaycan'a serbest girebileceklerini söyledi.

Rusya AEB'ye üye ülke sayısını artırmak için Türkiye ve Azerbaycan'ı da üye olmaları konusunda girişimlerde bulunduğunu belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, "1992 yılında Ermenistan ve Rusya silahlı kuvvetlerince işgal edilen ve sivillerin katledildiği Azerbaycan Karabağ bölgesinden dolayı Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan sınır kapılarını kapatmıştır. Daha işgal edilen Azerbaycan toprakları terk edilmemişken, katledilen Azerbaycan'lı kardeşlerimizin hesabı sorulmamışken ve Ermenistan devleti anayasasında sınırı tanınmayan Türkiye'yi bu birliğe üye etmek isteyen Rusya Türk milletinin hafızasını silmek istiyor. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)'ye üye olma şartları içerisinden biride üye olan ülkeler arasında vizelerin kaldırılması ve serbest dolaşım şartıdır. Buda şu manaya geliyor eğer Türkiye ve Azerbaycan bu birliğe üye olurlarsa, diğer üye ülkeler (Kazakistan, Kırgızistan, Belarus, Rusya ve Ermenistan) arasında ekonominin dışında vatandaşların serbest dolaşım şartını da yerine getirmelidirler" dedi.

İşgal olan Karabağ'dan beş kasaba verilmesi ve asıl Dağlık Karabağ (Hanlıkların) Ermenistan'a bırakılma projesinin kabul edilmesinin altında AEB'ne üye olma gizli planı yatmakta olduğuna değinen Gülbey, "Rusya maşası Ermenistan eliyle işgal ettiği Azerbaycan topraklarında ikinci ermeni devleti kurmak istemektedir. Türkiye Ermenistan'la kapalı olan sınır kapılarının açılabilmesi için Azerbaycan Karabağ'da ki Ermeni işgalinin sonlandırılırsa açabileceğini şart koştu. Rusya Türkiye ve Azerbaycan'ı Ermenistan'la uzlaştırmak için AEB üyelik projesini ve beş kasabadan çekilme planını teklif ediyor. Bu Azerbaycan'a iyilik değil ikinci ermeni devletinin kurulması ve meşrulaşma projesidir. Türkiye ve Azerbaycan devlet yetkilileri bu oyuna dikkat etmeliler ve ikinci ermeni devletinin kurulmasına müsaade etmemeliler" şeklinde konuştu.

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